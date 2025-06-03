Dünyayı dokuz gün sarsan dev tsunamilerin sırrı yeni uydu görüntülerinde çözüldü

Yeni uydu görüntüleri, Grönland'da meydana gelen devasa heyelanların tetiklediği "mega tsunamilerin" bu sarsıntıların kaynağı olduğunu kesin olarak ortaya koydu. Bu bulgular, yıllardır süren bir araştırmayı sonlandırırken, iklim değişikliğinin endişe verici etkilerine de ışık tutuyor.

DÜNYAYI SARSAN GİZEMLİ TİTREŞİMLER

Eylül 2023'te küresel sismometreler tuhaf bir durum tespit etti. Dünya, her 90 saniyede bir küçük titremeler yaşıyordu ve bu sarsıntılar tam dokuz gün boyunca devam etti. Bir ay sonra, aynı olay tekrarlandı. Bilim insanları, doğal tektonik süreçlerin bu anomalileri açıklayamaması nedeniyle şaşkına dönmüştü.

Yaklaşık bir yıl süren bilimsel araştırmaların ardından, 2024'te yayımlanan iki bağımsız çalışma, sarsıntıların Doğu Grönland'daki Dickson Fiyordu'nda meydana gelen iki büyük heyelanın sonucu olduğunu ve bu heyelanların iki "mega tsunami" başlattığını öne sürdü. Bu devasa duran dalgaların –ya da "seiche"lerin– fiyort içinde ileri geri hareket ederek Dünya'nın kabuğunda küçük hareketleri tetiklediği varsayıldı.

Bu ilgi çekici bir olasılıktı ve her iki çalışma da iddialarını destekleyen güçlü kanıtlar sunuyordu. Ancak, Oxford Üniversitesi'nde Schmidt AI in Science üyesi olan Thomas Monahan'ın Gizmodo'ya belirttiği gibi, "bunun gerçekten temel neden olduğunu tam olarak doğrulamanın zorlaştığı bazı büyük belirsizlikler vardı."

UYDU GÖRÜNTÜLERİ SIR PERDESİNİ ARALIYOR

Bu nedenle Monahan ve meslektaşları, bu hipotezin doğru olup olmadığını doğrulamak için yola çıktı. Bugün Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışmada, "seiche"lerin ilk doğrudan uydu gözlemlerini ortaya koydular ve bunları sismik anomalilerle kesin olarak ilişkilendirdiler.

Araştırmacılar, Aralık 2022'de Dünya yüzeyinin %90'ında su yüksekliğini haritalamak için fırlatılan NASA'nın Yüzey Suyu Okyanus Topoğrafyası (SWOT) uydusu tarafından yakalanan verileri kullandı. Uydu altimetrisi olarak bilinen bu tür veri toplama, bir uydudan Dünya yüzeyine radar darbeleri göndererek ve ardından sinyallerin yüzeyden yansıyıp uyduya geri dönmesi için geçen süreyi ölçerek çalışır.

Oxford'dan yapılan bir açıklamaya göre, geleneksel altimetreler gözlemler arasındaki uzun boşluklar nedeniyle "seiche"lerin kanıtlarını yakalayamadı. Monahan, bu cihazların arazinin karmaşıklığı nedeniyle fiyort bölgelerinde veri toplamakta genellikle zorlandığını söyledi. Ancak SWOT, geri dönen sinyalleri üçgenlemek için iki anten kullanan son teknoloji bir altimetre cihazıyla donatılmıştır. Bu, uydunun yüzey suyu seviyelerinin çok yüksek çözünürlüklü ölçümlerini almasını sağlar.

Monahan, "Elde edebildiğimiz şey, esasen bu karmaşık bölgelerde deniz yüzeyi yüksekliğinin ne yaptığına dair inanılmaz derecede yüksek çözünürlüklü bir anlık görüntü" dedi. Bu anlık görüntüler, 2023 sismik olayları sırasında fiyordun deniz yüzeyi yüksekliğinin nasıl değiştiğine dair daha doğru bir resim sunarak araştırma ekibinin oluşan devasa dalgaların eğimlerini hesaplamasına olanak tanıdı.

Monahan, "Bu dalganın oluşmasını beklediğimiz anda fiyortta önemli bir anomali olduğu gerçeğini esasen ortaya çıkarabildik" diye ekledi.

KANITLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE KESİN SONUÇ

Ancak bu "seiche"lerin tuhaf sismik sinyallerle aynı anda oluştuğunu belirlemek, iki olayın bağlantılı olduğunu kanıtlamak için hala yeterli değildi. Araştırmacıların, bu devasa dalgaların küresel titremeler üretebildiğini kanıtlamak için doğrudan kanıtlara ihtiyacı vardı.

Bu amaçla, SWOT anlık görüntülerini fiyorttan binlerce mil uzakta bulunan sismik istasyonlarda tespit edilen Dünya'nın kabuğundaki küçük hareketlerle ilişkilendirdiler. Bu sürekli sismik verileri aralıklı uydu gözlemleriyle birleştirmek, SWOT'un gözlemlemediği dönemler için bile dalganın özelliklerini yeniden oluşturmalarını sağladı. Araştırmacılar ayrıca sismisitenin hava veya gelgit koşullarından kaynaklanma olasılığını da elediler ve sonuç olarak "seiche"lerin titremelerin kaynağı olduğunu belirlediler.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TETİKLEDİĞİ FELAKET

Monahan, bu dalgaların ısınan bir buzulun kendi içine çökmesiyle oluştuğunu söyledi. "Bu, çok büyük heyelanlar yarattı ve bunlar fiyorda çarptığında yaklaşık 200 metre veya 600 fit yüksekliğinde devasa mega tsunamiler üretti" diye açıkladı.

Monahan, "Bu, Doğu Grönland'da bu türden bir mega tsunaminin ilk kez meydana gelişiydi" dedi ve bu tür bir olayın bölgenin batı kıyısında belgelendiğini ekledi. Bu olgunun buz tabakasının diğer bölgelerine yayılmasını görmenin "endişe verici" olduğunu, çünkü bunun iklim değişikliğinin bu bölgede hızlandığını gösterdiğini belirtti.

Monahan, "Sanırım bu çalışmanın gerçekten vurguladığı şey -söylemesi komik gelebilir ama- iklim değişikliğinin küresel bir olgu olduğudur" dedi. "En büyük ve en hızlı değişikliklerden bazıları Arktik'te ve her gün göremeyebileceğimiz uzak bölgelerde meydana geliyor. Ancak bu değişiklikleri anlamak ve ölçmek önemlidir, çünkü sonunda yaşadığımız yerlerde bizi etkileyeceklerdir" diye ekledi. Gerçekten de, dünyayı sarsan dalgalar, artan küresel sıcaklıkların geniş kapsamlı etkilerinin çarpıcı bir hatırlatıcısı niteliğinde.