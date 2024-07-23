Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü

Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Rusya kökenli motosiklet tutkunu ve YouTube fenomeni Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü 1

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü 2

Kaza, Milas-Söke karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Söke'den Milas istikametine seyreden 3 motosikletten ikisi bir tır ile çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle bir motosiklet yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

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Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi.

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Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine vararak kazada bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ölen motosiklet sürücüsünün, Rusya'nın önde gelen motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi Tatyana Ivanovna Ozolina olduğu öğrenildi.

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TikTok'ta 5 milyon, YouTube'da 2 milyon ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

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Bu acı haber, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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