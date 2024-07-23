Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Milas-Söke karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Söke'den Milas istikametine seyreden 3 motosikletten ikisi bir tır ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle bir motosiklet yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.
Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine vararak kazada bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ölen motosiklet sürücüsünün, Rusya'nın önde gelen motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi Tatyana Ivanovna Ozolina olduğu öğrenildi.
TikTok'ta 5 milyon, YouTube'da 2 milyon ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.
Bu acı haber, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.