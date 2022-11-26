Dünyayı gezen Türk YouTuber şaşkına döndü. 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş' dedi ve sınırlarımızın durumunu anlattı

Türk YouTuber'ın gittiği ülkelerde sınırlarımızın ne kadar başı boş olduğunu anlatırken gezdiği ülkelerden insanların Türkiye ye gelmek istediklerini anlattı.

Türk YouTuber 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş. Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal tüm ülkelerde sınırlarımız konuşuluyor. Ben de geleceğim diyorlar. Nepal'deki adam nereden biliyor bunu? Dünyadan haberiniz yok.' ifadelerini kullandı.