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  • Dünyayı gezen Türk YouTuber şaşkına döndü. 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş' dedi ve sınırlarımızın duru

Dünyayı gezen Türk YouTuber şaşkına döndü. 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş' dedi ve sınırlarımızın durumunu anlattı

'Değişik Yollarda' isimli YouTube kanalının sahibi, dünyayı gezen Türk YouTuber'ın gittiği ülkelerde duydukları onu şaşkına çevirdi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:31
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Dünyayı gezen Türk YouTuber şaşkına döndü. 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş' dedi ve sınırlarımızın durumunu anlattı

Dünyayı gezen Türk YouTuber şaşkına döndü. 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş' dedi ve sınırlarımızın durumunu anlattı
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Türk YouTuber'ın gittiği ülkelerde sınırlarımızın ne kadar başı boş olduğunu anlatırken gezdiği ülkelerden insanların Türkiye ye gelmek istediklerini anlattı.

Türk YouTuber 'Sınırlarımızın güvensizliği dünyaca ünlü olmuş. Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal tüm ülkelerde sınırlarımız konuşuluyor. Ben de geleceğim diyorlar. Nepal'deki adam nereden biliyor bunu? Dünyadan haberiniz yok.' ifadelerini kullandı.

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