Bu sefer kızı ve damadı için dokunuş yapmış. En yüksek devlet memuru babanın yeni hikayesi. Toygun Atilla ortaya çıkardı

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla yine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Daha önce "En yüksek devlet memuru" diye hitap ettiği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın atama serüvenini ve yeni evli oğlu ve gelini için yaptıklarını yazan Atilla bu kez de Kıratlı'nın kızı ve damadı için sağladığı olanakları ortaya çıkardı...

İşte Toygun Atilla'nın Odatv'deki o yazısı:

"Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısının sözleri takılıyor aklıma,

"Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası

Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası

Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna

Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok"

Bugün "tatlı peşinde" koşanlar yine yazı konumuz.

"En yüksek devlet memuru" statüsündeki Metin Kıratlı'nın oğlu Hasan Celal Kıratlı ve gelini Gül Süslü Kıratlı için bir baba olarak yaptığı "fedakarlığı" kaleme almıştık.

Oysa ki,

Metin Kıratlı'nın ailesi için "fedakarlıkları" elbette bu evlatları ile sınırlı değildi.

Metin Kıratlı'nın bir de doktor kızı vardı. Esra Kıratlı.

Cildiye uzmanı olacaktı. Uzmanlığını yaparken gönlünü bir meslektaşına kaptırdı; Burak Nalbant.

Evlendiler.

Uzmanlık sonrası Burak Nalbant'a şark kurası çıktı. Doğuya mecburi hizmet için gitmesi gerekiyordu. Yeni evli çiftin tüm düzeni bozulacaktı.

Ama arkalarında kapı gibi duran babaları Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, "en yüksek devlet memuru" statüsündeki Metin Kıratlı vardı.

Nasıl olsa bir formül bulurdu.

Buldu...

Damadının şarka gitmemesinin yegane yolu bir devlet hastanesine başhekim olmasıydı.

Damat Burak Nalbant, 2020'de Haymana Devlet Hastanesi'ne bir anda Başhekim oldu.

1 yıl görev yaptı. 2021'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı. Aynı zamanda Bilkent Şehir Hastanesinde de doktorluk yapacaktı.

Metin Kıratlı, damadı için elinden geleni yapmıştı.

Ancak Korona virüs tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de vurmuştu. Pandemi süreci başlamıştı. Bundan en çok etkilenenler hiç şüphesiz doktorlardı. Riskle karşı karşıyaydılar.

Metin Kıratlı'nın kızı Esra Kıratlı da elbette bu riski yaşayacaktı. Pandemi sürecini daha risksiz bir ortamda yapmalıydı.

Bir baba evlatlarını düşünmek zorundaydı.

Düşündü...

Esra Kıratlı'nın tayini TBMM Hastanesine cildiye uzmanı olarak çıktı. Meclis Hastanesi bu anlamda diğerlerine göre oldukça güvenli sayılırdı.

Bir baba olarak yine üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmişti.

Metin Kıratlı sadece kızına, oğluna, gelin ve damadına "fedakarlıklar" yapan bir baba değildi. Aile fertleri de onun için önemliydi.

Bugüne bugün "En yüksek devlet memuru" statüsündeydi. Aile fertleri ondan ilgi bekliyordu.

İlgilendi...

Avukat eşi Gülçin Kıratlı'nın yeğeni Muhammed Efe Soysaç'da ilgiye muhtaçtı. İyi eğitimli bir gençti. Hukukçuydu.

Merkez Bankası hukuk departmanında boş bir kadro vardı. Sınav mınav gibi formaliteleri ortadan kaldırdı. Yeğen Muhammed Efe Soysaç bir anda sözleşmeli hukukçu olarak kendini Merkez Bankasında buldu.

Hay aksi,

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması gündeme gelmişti. Yeğen Muhammed Efe Soysaç tüm düzenini Ankara'da kurmuştu. İstanbul'u istemiyordu.

Düzen bozulmamalıydı.

Bozulmadı...

Metin Kıratlı, yeğen Muhammed Efe Soysaç'ı külliyeye aldırdı, yanında müşavir olarak başlattı.

Kıratlı ailesi geniş bir aileydi. Herkesin kendi içinde sorunları, gelecek kaygıları vardı.

Bunlardan biri de Fatih Kıratlı'ydı. Konya Karatay Aynur Kasabalı İlkokulu Müdürüydü.

Yılların eğitimcisiydi. Taşradaki bir okul müdürlüğü onu kesmiyordu. Elbette kendince haklıydı!

Sihirli bir değnek dokundu.

Fatih Kıratlı taşradaki okul müdürlüğünden kendini bir anda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü olarak buldu.

Buradaki görevini başarı ile sürdürdü ! Allah yürü ya kulum dedi.

Fatih Kıratlı geçen yıl Talim Terbiye Kurulu üyesi oldu.

Yazımıza Barış Manço ile başlamıştık yine onunla bitirelim:

"Barış der, her bir yanı altın, gümüş, taş olsa

Dalkavuklar etrafında el pençe divan dursa

Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum

İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok

Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum

İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok

Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum

İçi boş insanların bu dünyada yeri yok"