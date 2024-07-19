Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor

Dünya çapında Microsoft yazılımında yaşanan sıkıntı nedeniyle sistemler çöktü. Banka, hastane, havalimanı gibi birçok önemli kuruluşta aksamalar yaşandı.
Microsoft yazılımında yaşanan sıkıntı saatler sonra çözüldü ancak etkisi hala devam ediyor.
AYLAR ÖNCESİNDEN BİLDİ İDDİASI
Dünyanın konuştuğu olayla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
"Yaşayan Nostradamus" lakabıyla tanınan kahin Athos Salome'un aylar öncesinden kesintiyi tahmin ettiği iddia edildi.
Salome’nin dünyanın siber savaşın eşiğinde olduğu iddia ederek 2024 yılı için "üç günlük karanlık" öngördüğü ileri sürülmüştü.
2024 yılının başında MailOnline'a yaptığı açıklamada kahin, Elektromanyetik Darbe teknolojisi (EMP) gibi savaş alanındaki gelişmelerin dünya üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabileceğini söylemişti.
Ayrıca 36 yaşındaki Athos Salome kesintinin üçüncü Dünya Savaşı'na benzer büyük çaplı bir çatışmanın önünü açma potansiyeline işaret ettiğini ileri sürmüştü.
NELERİ BİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ?
Daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar yaşanan tüm olayları bildiği iddia edilmişti
Ayrıca Brezilyalı kahin ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini öne sürmüştü.
Yine iddialara göre, Salome, Covid-19 ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilmişti.