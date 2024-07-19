Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor

Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyada büyük kesintilere yol açan Microsfot'taki sorunu Yaşayan Nostradamus" lakabıyla tanınan kahin Athos Salome'un aylar öncesinden bildiği iddia edildi.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 1

Dünya çapında Microsoft yazılımında yaşanan sıkıntı nedeniyle sistemler çöktü. Banka, hastane, havalimanı gibi birçok önemli kuruluşta aksamalar yaşandı.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 2

Microsoft yazılımında yaşanan sıkıntı saatler sonra çözüldü ancak etkisi hala devam ediyor.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 3

AYLAR ÖNCESİNDEN BİLDİ İDDİASI

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 4

Dünyanın konuştuğu olayla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 5

"Yaşayan Nostradamus" lakabıyla tanınan kahin Athos Salome'un aylar öncesinden kesintiyi tahmin ettiği iddia edildi.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 6

Salome’nin dünyanın siber savaşın eşiğinde olduğu iddia ederek 2024 yılı için "üç günlük karanlık" öngördüğü ileri sürülmüştü.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 7

2024 yılının başında MailOnline'a yaptığı açıklamada kahin, Elektromanyetik Darbe teknolojisi (EMP) gibi savaş alanındaki gelişmelerin dünya üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabileceğini söylemişti.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 8

Ayrıca 36 yaşındaki Athos Salome kesintinin üçüncü Dünya Savaşı'na benzer büyük çaplı bir çatışmanın önünü açma potansiyeline işaret ettiğini ileri sürmüştü.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 9

NELERİ BİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ?

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 10

Daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar yaşanan tüm olayları bildiği iddia edilmişti

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 11

Ayrıca Brezilyalı kahin ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini öne sürmüştü.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 12

Yine iddialara göre, Salome, Covid-19 ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilmişti.

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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 13
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 14
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 15
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 16
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 17
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 18
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 19
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Dünyayı kilitleyen teknoloji krizini aylar önceden bildi. Herkes onu konuşuyor 20
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