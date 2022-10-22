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Eşyalar kendi kendine hareket etti Küçük kız dehşeti yaşadı

ABD'nın doğaüstü korku filmi serisi Paranormal Activity filmini aratmayan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Evde yaşanan esrarengiz olaylar izleyenleri dehşete düşürdü.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:21
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Dünyayı sarsan görüntüler. Eşyalar kendi kendine hareket etti Küçük kız dehşeti yaşadı. Paranormal Activity filmini aratmayan görüntüler

Eşyalar kendi kendine hareket etti Küçük kız dehşeti yaşadı
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Haberlercom'da yer alan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan esrarengiz görüntüler arasına bir yenisi daha eklendi. Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntüde anne ve çocuklarının uyuduğu görülüyor. O esnada çocukların sallanan atı bir anda kendiliğinden hareket etmeye başlıyor. Atın hareket ettiğini duyan kadın, atı alıp başka bir yere koyarak uyumaya devam ediyor.

Ancak sonrasında kamera kadrajına giren görüntü ve evin içerisinde yaşananlar ise izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Sık sık kamera kadrajına giren siyah bir gölge ve evdeki eşyaların yerlere düşmesi ile kadın zaman zaman uykusundan uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Ancak her seferinde yaşanan durumda bir anormallik olmadığına kanaat getirerek uykusuna devam ediyor.

Görüntünün sonlarına doğru mutfaktaki eşyaların tek tek yere dökülmeye başlaması ile kadın yine korku içerisinde uyanıyor. Dökülen eşyaların çıkardığı seslerle çocuklar da uykularından uyanarak korku içerisinde annelerine sarılıyor. Kısa sürede çok izlenenler arasında giren bu video için kurgu diyenler de var, gerçek olduğunu savunanlar da.

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Hikmet
22.10.2022 14:21
Orada yaşasaydım evi 1 aylığına bana kiralamasını teklif ederdim. Paranormal bir durum olursa 5 kira daha verirdim ama yoksa kiranın yarısını geri alırım.  
 
yerli milli
22.10.2022 14:06
amerikada da koyunlar varmış. insanları aldatmak için düzenek kurup sonra da doğa üstü varlıklar yaptı diye insanları kandırıyorlar. bizimkiler de inler cinler yaptı. cinler öyle şey yapmaz.  
 
Yalnız adam
22.10.2022 14:06
Kadının rahatlığı dikkat çekici. Lavabonun yanındaki her neyse, onların yere, üstelik uzak mesafeye fırlaması zaten başlı başına esrarengiz bir durum. Ben erkek olarak o andan itibaren uyuyamam.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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