Duplantis kendi rekorunu 11’inci defa kırdı

Kaynak: AA
Duplantis kendi rekorunu 11’inci defa kırdı

İsveçli sporcu Armand Duplantis rekorlarına yenisini ekledi. Dünyaca ünlü sırıkla atlamacı kendisine ait dünya rekorunu 11’inci defa kırmayı başardı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.

25 yaşındaki sporcu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu kapsamında gerçekleştirilen All Star Perche turnuvasında yeni dünya rekorunu kırdı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirirken, geçen ağustos ayında Polonya'da düzenlenen bir yarışmada kırdığı 6,26 metrelik rekorunu bir santimetre daha geliştirdi.

Duplantis, Paris 2024 Oyunları'nda üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurken dünya rekorunu 6,25 metreye çıkarmıştı.

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