Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalıştı. Kontrolden çıkan aracı 3 farklı araca çarptı.

Mahalle içinde dalan otomobil, bir duvara çarparak durabildi. Araçtan inip kaçan sürücü V.M.U. hakkında 'dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.