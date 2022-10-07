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Süt ve süt ürünlerine yeni zam. Dur durak bilmiyor

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu süt ve süt ürünlerine bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam geleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:48
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Dur durak bilmiyor. Süt ve süt ürünlerine yeni zam

Süt ve süt ürünlerine yeni zam. Dur durak bilmiyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, artan enflasyon nedeni ile zamların ardı arkası kesilmezken bir fiyat yükselişi haberi de süt ve süt ürünlerinden geldi.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, katıldığı canlı yayında süt ve süt ürünlerine yönelik zam geleceğini söyledi.

Solakoğlu, setördeki tüm giderlerin döviz kuruna endeksli olduğunu bu nedenle de üreticinin süt ürününe zam yapmaktan başka çaresinin kalmadığını belirtti.

ZAM YOLDA

TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu "1 yıl içinde süt üreticilerine litresine 2.7 TL zam yapıldı. Rafa bakıldığında bu rakam yaklaşık 7 lira. Biz diyoruz ki gıda enflasyonunu bizimle kontrol edemezsiniz. Dolarla bizi kontrol edebilirsiniz. Süt üreticisi her 1 litre sütten 2 lira zarar ediyor. Köylüyü düşünün 300 litre süt üretiyorsa her gün 700 lira zarar ediyor" dedi.

Solakoğlu "Bunun da altından kalkamayacağı için süt üretmiyor. Hayvan krizi var. 1,5 milyon üzerinde bir anaç hayvan kesildi. Fiyatlar bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Zaten bu şuan piyasada oturmuş durumda. Bu nedenle de piyasada çok ciddi derecede süt krizi var" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLİYOR"

Benzin ve motorine art arta yapılan zamların sektörü doğrudan etkilediğini dile getiren Solakoğlu," Biz çevre ülkelerde en düşük fiyata süt satışı yapıyoruz. Süt bulunamıyor. Tek çaremiz ithalatsa bu daha da artışlara yol açacak. Giderler kapanabilmesi için daha da artacak. Türk çiftçisi göz göre mağdur ediliyor" dedi.

Solakoğlu son olarak 1 litre sütün maliyetinin 10 lira 50 kuruş bandında olduğunu ancak üreticinin zararına 9 lira 50 kuruş bandından sattığını vurguladı.

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Furkan Abdullah
7.10.2022 16:19
Akp ve mhp iktidarı gittiğinde herşey düzelecek ülkeye bolluk ve refah gelecek adalet gelecek inşallah  
 
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