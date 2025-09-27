'Dur' ihtarına uymadı ekip otosuna çarptı

'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan B.Y. kendisini durdurmak isteyen bir polis otosuna çarptı. 2 polisin yaralandığı kaza sonrası B.Y. yakalanırken, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak’ta meydana gelen olayda; B.Y. (29) yönetimindeki 38 AKN 680 plakalı Tofaş marka otomobiliyle polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. B.P. kendisini durdurmak isteyen bir polis otosuna çarptı.

Kaza sonrası B.Y. yakalanırken, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Ekipler tarafından şahsın üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.