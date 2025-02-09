'Dur’ ihtarına uymadı kaçtı! Gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Dur’ ihtarına uymadı kaçtı! Gerçek ortaya çıktı

Çorum’da F.K, isimli kişi, polisin trafik uygulamasındaki ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonrasında yakalanan K’nin kullandığı araçtan çok sayıdan uyuşturucu hap bulundu.

Olay, Akkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PK 1584 plakalı otomobili ile seyir halinde olan F.K., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, kovalamaca neticesinde Karaca köyü yolunda yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada 30 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın sürücü belgesinin de olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.K'ya 55 bin 757 TL para cezası uygulandı. Araç çekici yardımı ile otoparka kaldırılırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

'Dur’ ihtarına uymadı kaçtı! Gerçek ortaya çıktı

'Dur’ ihtarına uymadı kaçtı! Gerçek ortaya çıktı

'Dur’ ihtarına uymadı kaçtı! Gerçek ortaya çıktı

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