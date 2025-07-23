Dur ihtarına uymadı: Kovalamaca sonunda yakalandı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede görev yapan Motorize Yunus Timleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, ihtara uymayarak kaçtı. Kaçış sırasında bir iş yeri önündeki kaldırıma çarparak motosikleti devrilen sürücü, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Yunus polislerinin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanan şahıs, olay yerine geri getirildi. Trafik ekiplerinin de müdahalesiyle, sürücüye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Motosiklete el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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ESNAF, POLİSLERE VE ŞÜPHELİYE SU İKRAM ETTİ

Sıcak havanın etkili olduğu kentte, yaşananları izleyen esnaf Osman Güneş, terleyen polis ekiplerine ve kelepçeli şüpheliye su ikram etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Güneş'in zanlıya elleriyle su içirdiği anlar yer aldı.

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ESNAF O ANLARI ANLATTI

Olayı anlatan Osman Güneş, "Polis ekiplerini ve kaçan şüpheliyi kan ter içinde görünce su ikram ettim. Şüphelinin elleri arkadan kelepçeliydi, ellerimle su içirdim" ifadelerini kullandı.