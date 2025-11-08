Olay, saat 02.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ve asayiş olaylarını karşı devriye görevini yapan ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 68 FH 298 plakalı otomobilin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin takip ettiği sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sırasında sürücü, Fatih Mahallesi'nde aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.

Kaza sonrası sürücü Hikmet Efe Can Ü. (18) ile arkadaşı Özcan İ. (25), gözaltına alındı. Sürücünün yapılan kontrolünde 1.45 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 'dur' ihtarına uymamaktan 49 bin lira ceza kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.