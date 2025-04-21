'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı

Kaynak: DHA
'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı

Nusaybin'de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı. Polis memuru yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

dur-ihtarina-uymayan-surucu-yola-kapa-671550-198907.jpg

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde uygulama noktasında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi. Ancak sürücü, ‘dur’ ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı.

dur-ihtarina-uymayan-surucu-yola-kapa-671547-198907.jpg

Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Kütahya'da korkutan deprem (21 Nisan 2025)
Kütahya'da korkutan deprem (21 Nisan 2025)
Yağız Sabuncuoğlu "Mourinho Fenerbahçe'den koptu"
Yağız Sabuncuoğlu "Mourinho Fenerbahçe'den koptu"
'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı
'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi
Bakan Fidan Cezayir Cumhurbaşkanı'yla görüştü
CHP’li isim gündemi sallayacak belgeyi paylaştı! Herşey ortaya çıktı
CHP’li isim gündemi sallayacak belgeyi paylaştı! Herşey ortaya çıktı