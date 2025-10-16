Olay, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin denetim sırasında meydana geldi. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde, ekipler 03 VU 423 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp gaza basarak kaçtı. Polis ekipleri hemen aracı takibe aldı. Salihli’den Gökköy, Sart, Kapancı, D300 Karayolundaki kovalamaca, Özyurt Mahallesi Belediye Spor Tesisleri yakınında polisin önünü kesmesiyle sona erdi.

Sürücünün S.A. (16) isimli bir genç olduğu, yapılan kontrolde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ayrıca araçta bulunan kişilerin de çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, S.A.’ya "dur" ihtarına uymamaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı toplam 160 bin TL para cezası uyguladı. Araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.