’Dur’ ihtarına uymamakla kalmadı, kaza yapınca motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polislerinin gözlerinin önünde motosikletin önünü kaldıran ve "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü 200 metre ileride kaza yaptı. Kaza yapan motosikletli yaralanmasına rağmen olay yerinden kaçtı. Trafik polisi tarafından bağlanan motosiklete 42 bin 908 TL ceza uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya-Manavgat girişi Çakal Deresi mevkiinde uygulama yaptığı sırada, karşı şeritten Antalya istikametine seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsü trafik polislerinin gözleri önünde motosikletin önünü kaldırdıktan sonra hızla uzaklaştı. Trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak uzaklaşan motosiklet sürücçüsü yaklaşık 200 metre ileride devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralanmalarına rağmen hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

42 BİN TL CEZA UYGULANDI

Motosikletin kaza yapmasının ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, motosiklet sahibine plaka takmamak, ayna takmamak, abartılı egzoz kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, muayenesizlik ve ikazlara uymamaktan toplam 42 bin 908 TL para cezası uygularken, trafikten men edilen motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.