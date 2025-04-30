Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 35 bin lira ceza

Kaynak: İHA

Çorum'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kamyonetini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı.

aw443866-05.jpg

Edinilen bilgiye göre, Bahar 1. Cadde üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayan Ç.D. isimli sürücü, 19 ACC 311 plakalı kamyonetiyle uygulama noktasından kaçtı. Sülüklü Evler mevkisinde aracını bırakıp yanında bulunan 2 şahısla birlikte yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

aw443866-01.jpg

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamyonet ise işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Son Haberler
'Yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darp edildi
'Yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darp edildi
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 35 bin lira ceza
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 35 bin lira ceza
Cemal Enginyurt: Artık saray Ekrem korkusuyla uyuyamıyor
Cemal Enginyurt: Artık saray Ekrem korkusuyla uyuyamıyor
Arkadaşının aracını izinsiz alıp kaza yaptı: 2 yaralı
Arkadaşının aracını izinsiz alıp kaza yaptı: 2 yaralı
Motosikletle 125 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Motosikletle 125 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti