'Dur' ihtarına uymayan araç polisin takibi sonucu yakalandı

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Otomobil ile uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından, S.K. ve V.K. isimli şahısların kullandığı otomobil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamanın ardından durdurulan otomobilde, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılanan aramada 19 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı.

Otomobilde bulunan S.K. ve V.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.