Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

İHA

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki çalışmalarında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. 20 ZH 935 plakalı araç sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalanan araçta, 368 gram metamfetamin, 1 adet ecstacy hap, 56 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 580 TL para ele geçirildi.



Araç içerisinde bulunan şüpheliler H.S. (28), S.S. (30) ve H.Ö. (38) ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.