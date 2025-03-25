Dur ihtarına uymayan firari kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayan firari kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma yapmış olduğu çalışmada ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen aracın kaçması sonucu yaşanan kovalamacada çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç kontrol noktasına girmeden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araç içerisindeki şahsın; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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