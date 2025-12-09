Emniyet güçleri, düzensiz göçleri önlemek adına denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Edirne'de dur ihtarına uymayan panelvan minibüs kaçmaya başladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü takibe aldı. Yaklaşık 8 kilometre kovalamacanın ardından kaza yaparak duran minibüsün içerisinden 7'si çocuk olmak üzere 20 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.