Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Adıyaman’da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücüye 137 bin 98 lira ceza verildi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında trafik polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kaçan sürücü Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye polis ekiplerince işlem başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücüye 137 bin 98 TL para cezası uygulanırken motosiklet ise 2 aylık bir süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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