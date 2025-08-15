Dur ihtarına uymayan otobüs şoförü alkollü çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri özel halk otobüsünü durdurmak istedi.
Ekiplerin ‘Dur’ ikazına uymayan otobüs şoförü, kırmızı ışık kuralını ihlal edip yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.
Aracın yanına gelen ekipler, sürücüyü indirerek alkol testi yaptı.
İsminin Erdinç K. olduğu belirlenen şoförün 1,49 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL para cezası kesildi.
Şoförün 6 ay boyunca ehliyetine el konulurken, özel halk otobüsü içindeki yolcular diğer otobüse aktarıldıktan sonra çekiciyle otoparka götürüldü.