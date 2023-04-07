Dur ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı

Hürriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Çağrı D. (29) idaresindeki 68 EA 281 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 3 kilometre sonra Fatih Mahallesi'nde polis aracına çarparak durdu.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan Çağrı D'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 3 bin 881 lira ceza uygulandı. (AA)