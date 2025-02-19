Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarparak ağır yaraladı

Kazada ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Araç ise yaklaşık 10 kilometre sonra yakalandı.

OLAY KAYNAŞLI UYGULAMA NOKTASINDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman G., Düzce istikametine uygulama yaparken, Bolu'dan Sakarya'ya doğru seyreden Y.A.Ç.'nin kullandığı 41 AGE 107 plakalı Toyota marka araç, 'dur' ihtarına uymayarak polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru savrularak refüje düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Olayın ardından kaçan araç için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAÇAN ARAÇ 10 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Yaklaşık 10 kilometre kaçan araç, Öztürkler kavşağında durdurularak sürücü Y.A.Ç. ve araçta bulunan Ş.Ç. gözaltına alındı. Araç ise yediemin parkına çekildi.

AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan polis memuru Osman G., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, hastaneye gelerek polis memurunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"TETKİKLER DEVAM ETMEKTE"

Doktorlardan alınan bilgiler doğrultusunda açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktasında Bolu istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan bir araç, görevlimizin dur ihtarına uymaksızın görevlimize çarparak olay yerinden kaçtı. Takip sonucunda çarpan araç Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda çeşitli kırıklar var. Şu anda doktorlar tetkiklerine devam etmektedir. Ümidimiz personelimizde kalıcı bir hasarın kalmaması. Süreç polisimiz tarafından sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.