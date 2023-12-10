'Dur' ihtarına uymayan sürücü 30 kilometrelik takiple yakalandı

Antalya’da polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki iki kişi, 30 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler otomobilin, araç muayenesi olmadığı için kaçtıklarını öne sürdü.

KAYNAK: DHA
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 30 kilometrelik takiple yakalandı

Kemer ilçesi Beldibi trafik uygulamasında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizden anons etmesinin ardından diğer ekipler de otomobilin peşine düştü.

Ön tarafında plaka olmayan, Konyaaltı ilçesinden kent merkezine doğru seyir halinde olduğu belirlenen otomobil, 30 kilometrelik takibin ardından Arapsuyu Kavşağı'nda durduruldu, içindeki 2 kişi yakalandı. Sürücü Samet Ö. (22) ve yanındaki Tolga K. (32), kelepçe takılarak ekip aracına alındı. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda içki şişesine rastlanırken, aracın muayenesinin olmadığı da belirlendi.

Samet Ö. ile Tolga K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobil olay yerinden alındı. Sürücü Samet Ö.'ye 'Dur ihtarına uymamak', 'Işık ihlali', 'Trafiği tehlikeye sokmak' gibi suçlardan ceza yazılacağı, otomobilin de trafikten men edileceği kaydedildi.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Tolga K., "Neden kaçtınız" sorusuna gülerek, "Fenni muayenesi yok ki arabanın, ondan başka bir şey yok. Alkol şişeleri var ama çocukta alkol yok. Bende alkol var" dedi.

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