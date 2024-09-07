Dur ihtarına uymayan sürücü duvara çarptı

Olay, Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan T.A. isimli şahsın evinin önüne emniyet ve jandarma ekipleri geldi. Şahıs, emniyet güçlerinin varlığını fark edince, hızla bir minibüse binerek kaçmaya başladı. Ekiplerin minibüsü takip etmesi sonucu, araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilirken, minibüs Gündoğdu Mahallesi Turgut Sokak'taki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan T.A., polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.