Dur ihtarına uymayan sürücü duvara çarptı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayan sürücü duvara çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan bir sürücü, otomobiliyle bir binanın duvarına çarptıktan sonra yakalandı.

Olay, Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan T.A. isimli şahsın evinin önüne emniyet ve jandarma ekipleri geldi. Şahıs, emniyet güçlerinin varlığını fark edince, hızla bir minibüse binerek kaçmaya başladı. Ekiplerin minibüsü takip etmesi sonucu, araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilirken, minibüs Gündoğdu Mahallesi Turgut Sokak'taki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan T.A., polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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