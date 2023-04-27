Dur ihtarına uymayan sürücüyü yanan araçtan polisler kurtardı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde dur ihtirana uymayan sürücü, kaçtığı polisler tarafından yanan araçtan kurtarıldı.

Dur ihtarına uymayan sürücüyü yanan araçtan polisler kurtardı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yer alan Kenosha’da dün yerel saatle 21.00 sularında polisler, lastiği patlak halde ilerleyen bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, tekerinden çıkan kıvılcımlara aldırış etmeden polislerden kaçarken, araç alev aldı. Kenosha Polis Departmanı’na bağlı polisler, yanan araçtan 84 yaşındaki sürücüyü son anda kurtardı.

Kenosha Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı belirterek, sürücüyü kurtaran polislere teşekkür edildi. (İHA)

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