"Dur" ihtarına uymayarak kaçan cip lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Kaynak: İHA
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan cip lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan cip, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Araçtaki F.V. isimli kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Paşayiğit Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli cip, polis tarafından durdurulmak istendi ancak "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis, cipin lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Lastikleri patlayan cip, İstanbul yolu üzerinde durdu.

Araç ve içindekiler, polis tarafından arandı. Aramada, F.V.'nin üzerinde peçeteye sarılı halde 1,67 gram kimyasala batırılmış tütün bulundu.

Araç çekiciyle yediemine götürülürken, sürücü ve araca toplamda 31 bin 36 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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