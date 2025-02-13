'Dur' ihtarına uymayıp, polise direnen 2 kardeş tutuklandı

Kaynak: DHA
'Dur' ihtarına uymayıp, polise direnen 2 kardeş tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalandıktan sonra polislere direnen kardeşler C.E. ve M.E. , tutuklandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalandıktan sonra polislere direnen kardeşler C.E. (37) ve M.E. (33), tutuklandı.

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Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attığı uyuşturucu madde ise polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, dün gece Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçtı. Yapılan takip sonucu durdurulan otomobildeki C.E. ve M.E. isimli kardeşler, polise direnince, gözaltına alındı. İfadelerinde araçta uyuşturucu madde bulunduğu için kaçtıklarını söyleyen kardeşlerin, kaçarken yol kenarına attığı uyuşturucu madde de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklandı.

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