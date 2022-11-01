AKP'li başkanın hibe diye aldığı milyonlar ortadan kayboldu

Önceleri bir kafe işletmeciliği yapan AKP Kadın kolları başkanı Nazan Akkaya'nın bu göreve getirilmesinin ardından hızla yükselmesi dikkat çekiyor. Akkaya, son olarak 30 hanım girişimciye istihdam sağlaması planlanan ve 2 milyon TL'ye yakın hibe alan S. S. Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi başkanlığını üstlendi. Kooperatifi kişisel işletmesine dönüştürdüğü ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarından para talep edettiği belirtilen Akkaya'ya 2 milyona yakın hibe paraları ile kooperatif faaliyetlerinde kazanılan paraları ne yaptığı soruldu.

AKKAYA'NIN HIZLI YÜKSELİŞİ

Sinop Şehir Gazetesi'nin haberine göre; Bir kafe işletmeciliği yaparken siyasete atılmış sonrasında kurulan ve aldığı hibe kredilerle dikkat çeken S. S. Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi başkanlığını üstlenmişti. Akkaya tartışmalı olarak gerçekleşen ve daha önce gündeme gelen partide yapılan oylama ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sözleşmeli işçi olarak göreve atanması da büyük tepkilere neden olmuştu. Son olarak Sinop’ta tamamı hibe olan Merkez, Gerze ve Durağan olmak üzere 3 ilçede başlatılan ‘“Sinop’ta Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Safran Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi”de Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nazan Akkaya’ya verildi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde projesi onaylanan Akkaya’nın kooperatif adına projenin alınması mümkünken kendi adına projeyi alması ve yürütmesi tepkilere sebep oldu. Akkaya’nın tepkileri azaltmak adına sosyal medyadan Durağan kaymakamı Soner Erol’un ziyaretinde projeyi kooperatif yürütüyor algısı vermek için paylaşımlar yapması ise dikkat çekti.

"KOOPERATİF KİŞİSEL İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜ"

İYİ Parti ilçe Başkanı Musa Önder’de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar S. S. Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi adına kiralanan Durağan’ın simgesi tarihi Durakhan’ın amacı dışına çıktığını iddia etti. Önder, tarihi Durakhan’ın kooperatif bünyesinden çıktığını şahsi bir kullanıma dönüştüğünü belirttiği paylaşımında kullanılan kredilerin ve alınan malzemelerin akıbetini sorguladı. Önder; “ Tarihi Durakhan Kurban Bayramı ikinci günü açılmıştı. Çok büyük umutlarla hanım girişimciler tarafından kurulan Durakhan Anneleri Kadın Girişimci Kooperatifi yöresel ürünlerle alakalı üretim merkezi haline dönüşmesi planlanmaktaydı, ne yazık ki sokakta ve kahve hanelerde dönen söylemler aldı başını gidiyor. Konuşmalarda tamamen amacı dışına çıktığı konuşuluyor kuruluş amacında 30 hanım girişimciye istihdam sağlaması planlanan kooperatife 1 Milyon 300.000 TL KUZKA’dan, 300 000 TL de Ticaret Bakanlığından toplamda iki milyona yakın hibe gelen paralar nerede kullanıldı? Ya da gizlenmekte? Yapılan faaliyete bakılırsa tamamen kişisel işletmeye dönüşmüş vaziyette. 30 hanım girişimci istihdam ediliyor mu? Ne gibi ürünler üretiliyor kimse bilmiyor ? Tarihi Durakhan amacı dışına çıkıp AKP lilere hizmet veren kurumamı dönüştürüldü? Alınan kredilerle kurulan işletmede ne gibi ürünler üretilip pazarlanıyor? Durağan halkı bu konunun cevabını bekliyor? Ve Soruyor? Vatandaşa bayram günü açılan işletmeyle alakalı büyük umutlar aşılayan muktedirlere soruyorum? Kamu adına 84 milyon vatandaşın hakkını birilerine AKP ye hizmet karşılığı imtiyaz mı sağlanıyor?” diye sordu

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KOOPERATİFİNKAZANDIKLARI KİME GİDİYOR? KOOPERATİF KAZANMIYOR MU? HİBE PARALAR NEREDE KULLANILDI?

Sinop Şehir Gazetesi'ne giden ihbar ve bilgilerde ise kar amaçlı kurulan ve kardan ortaklarına para dağıtması, istihdam sağlaması hedeflenen kooperatifin ise son günlerde yönetim kurulu üyeleri ve ortakların ödemesi için çektiği mesajda Ticaret Bakanlığından alınan makinaların 27 bin liraliık KDV’si için kişi başı 2700 TL istemesi dikkat çekiyor.

Kooperatifin – esnaflara toplam 42121 TL borcu olduğu belirtilen mesajlarda dikkat çekerken kooperatifin handa yapılan organizasyonlardan para kazanıp kazanmadığı, kazanıldığı ise nerelere harcandığı merak konusu oldu.