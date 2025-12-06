Zeytinburnu’nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında dehşet veren bir olay meydana geldi. Durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir sebeple bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü.

METROBÜSÜN ÖNÜNE DÜŞTÜ

O esnada durağa yanaşan U.B. (41) idaresindeki metrobüs kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, metrobüs sürücüsü sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AĞIR YARALANDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna düşen kızın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.