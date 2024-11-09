Durakta dolmuş beklerken TIR'ın altında kalan emekli öğretmen can verdi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, emekli öğretmen Türkan Poyraz (67), akrabasının düğününe gitmek üzere durakta dolmuş beklerken geri manevra yapan bir TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Türkan Poyraz, evinin yakınındaki durakta dolmuş beklerken, 54 yaşındaki T.T. idaresindeki 28 ADG 524 plakalı TIR, geri manevra yaparken Poyraz’a çarptı. TIR’ın altında kalan emekli öğretmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Poyraz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü T.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.