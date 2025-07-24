Duran harika başladı, Fenerbahçe dördüncü vitese aldı

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Duran harika başladı, Fenerbahçe dördüncü vitese aldı

Fenerbahçe, Portekiz'deki hazırlık maçında kadrosunda Benzema, Kante gibi yıldızlar bulunan Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler En-Nesyri ve Szymanski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda oyuna giren yeni transfer Jhon Duran ilk maçında iki kez ağları sarsarken Kanarya sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Benzema, Kante, Fabinho gibi yıldızların formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Ambrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, En Nesyri ilk 11'i ile başlayan sarı lacivertliler, ilk yarıda rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Karşılaşmayı Başkan Ali Koç da tribünden takip etti.

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9'uncu dakikada En Nesyri ile öne geçen Fenerbahçe, 16'ncı dakikada Syzmanski'nin ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapan sarı lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk maçına çıktı. 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Duran, 77'inci dakikada Levent Mercan'ın getirdiği topta ceza sahası içinde üst ağlara sert bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

88'inci dakikada bu sefer Mimovic'in ortasında sahneye çıkan genç yıldız, bu sefer kafayla ağları sarsarak ikinci golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe sahadan 4-0'lık net bir sonuçla ayrıldı.

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