Duran harika başladı, Fenerbahçe dördüncü vitese aldı

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Benzema, Kante, Fabinho gibi yıldızların formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Ambrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, En Nesyri ilk 11'i ile başlayan sarı lacivertliler, ilk yarıda rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Karşılaşmayı Başkan Ali Koç da tribünden takip etti.

9'uncu dakikada En Nesyri ile öne geçen Fenerbahçe, 16'ncı dakikada Syzmanski'nin ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapan sarı lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk maçına çıktı. 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Duran, 77'inci dakikada Levent Mercan'ın getirdiği topta ceza sahası içinde üst ağlara sert bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla hesabı muhteşem bir golle açıyor! ???? pic.twitter.com/btGTudPQZg — S Sport Plus (@ssportplustr) July 23, 2025

88'inci dakikada bu sefer Mimovic'in ortasında sahneye çıkan genç yıldız, bu sefer kafayla ağları sarsarak ikinci golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Mimovic'in iyi ortasına yükselen Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ikinci golünü kaydetti. ???? pic.twitter.com/YZkI9lLCAU — S Sport Plus (@ssportplustr) July 23, 2025

Fenerbahçe sahadan 4-0'lık net bir sonuçla ayrıldı.