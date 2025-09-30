Duran'dan Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci için mesaj

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail saldırısında hayatını kaybeden TRT adına Gazze’den yayın yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Duran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci Yahia Barzaq'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."