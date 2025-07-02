Duran'ın Fenerbahçe lansmanına neden katılmadığı belli oldu: Pazarlık sürüyor

Düzenleme: Kaynak: habertürk
Duran'ın Fenerbahçe lansmanına neden katılmadığı belli oldu: Pazarlık sürüyor

Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Jhon Duran transferinin detayları için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe yeni sezon formalarının tanıtıldığı lansmana Jhon Duran'ın katılması bekleniyordu ancak transfer pazarlığının sürdüğü öğrenildi. Sarı lacivertliler Jhon Duran’ı garanti 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı ancak +1 yıl daha kiralama opsiyonu üzerinde görüşme devam ediyor. Kulüpler ve Duran’ın menajeri arasında kiralamanın 2 yıl olması için son görüşmeler yapılıyor.

FENERBAHÇE DURAN'A MAAŞ ÖDEMEYECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe, Al Nassr’a 15-16 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun menajerine de 5-6 milyon Euro ücret verilecek. Duran’ın maaşını Al Nassr ödeyecek, Fenerbahçe kesinlikle maaş ödemeyecek.

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