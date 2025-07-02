Duran'ın Fenerbahçe lansmanına neden katılmadığı belli oldu: Pazarlık sürüyor

Fenerbahçe yeni sezon formalarının tanıtıldığı lansmana Jhon Duran'ın katılması bekleniyordu ancak transfer pazarlığının sürdüğü öğrenildi. Sarı lacivertliler Jhon Duran’ı garanti 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı ancak +1 yıl daha kiralama opsiyonu üzerinde görüşme devam ediyor. Kulüpler ve Duran’ın menajeri arasında kiralamanın 2 yıl olması için son görüşmeler yapılıyor.

FENERBAHÇE DURAN'A MAAŞ ÖDEMEYECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe, Al Nassr’a 15-16 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun menajerine de 5-6 milyon Euro ücret verilecek. Duran’ın maaşını Al Nassr ödeyecek, Fenerbahçe kesinlikle maaş ödemeyecek.