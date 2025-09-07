Durankaya’da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Durankaya Mezarlığı arkasındaki boş alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Durankaya Mezarlığı arkasındaki boş alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Antalya'da orman yangını: Ekipler seferber oldu!Antalya'da orman yangını: Ekipler seferber oldu!

Alevlerin yerleşim alanına yönelmesi üzerine Belediye Başkanı H. İsmail Demirci, ekipleriyle birlikte bölgeye hareket etti.

Araçların giremediği noktalarda ise Başkan Demirci ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yoğun çabaların ardından alevler, yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

