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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize'de bir araçta 4 adet el yapımı silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:58
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Durdurulan araçta arama yapıldı el yapımı tabancalar yakalandı

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramalar neticesinde araçta gizlenmiş 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Tabancalara el konulurken, gözaltına alınan C.K. ve C.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. (İHA)

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