Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı

Kaynak: DHA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ zanlısı yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü timleri, FETÖ şüphelilerinin otomobille yasa dışı güzergâhlardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, E.I. idaresindeki otomobili Çöpköy Kavşağı’nda durdurdu. Araçtakilerin, ordudan ihraç edilen ve dava dosyaları istinafta görülmeye devam eden FETÖ şüphelileri F.T., A.G. ve R.Ö. ile ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan kaydı bulunan E.I. olduğu anlaşıldı. 4 zanlı gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

