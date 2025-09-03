Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü timleri, FETÖ şüphelilerinin otomobille yasa dışı güzergâhlardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, E.I. idaresindeki otomobili Çöpköy Kavşağı’nda durdurdu. Araçtakilerin, ordudan ihraç edilen ve dava dosyaları istinafta görülmeye devam eden FETÖ şüphelileri F.T., A.G. ve R.Ö. ile ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan kaydı bulunan E.I. olduğu anlaşıldı. 4 zanlı gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.