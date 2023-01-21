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Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar

Muğla'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:56
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Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilde 500 gram metamfetaminle yakalanan A.T. (30) ile A.T. (29) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe merkezde durdurulan otomobildeki aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. A.T. gözaltına alındı. Şüpheliyle irtibatta olduğu belirlenen A. T. isimli diğer şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

(Kaynak: İHA)

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