Durdurulan otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığının önlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 ayrı araç durdurularak inceleme yapıldı.

Yapılan kontrollerde; otomobillerin içerisinde 12 ve bagajda 1 kişi olmak üzere illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 13 kaçak yakalandı.

Kaçakları ülkeye sokan Suriye uyruklu araç sürücüsü Muhammed A., kaçakçılık suçundan kaydı bulunan Resat R. ve kaçaklık suçundan aranan Ramı A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayda kullanılan 2 otomobile da el konulurken, 13 göçmenin Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.