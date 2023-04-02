Sert kabuklu bir tropikal meyve olan durian meyvesi Güneydoğu Asya mutfağında Türkiye’ye göre daha sık tüketilmektedir. Durian meyvesinin pek çok faydası bulunuyor. Peki, durian meyvesi nedir? Durian meyvesinin faydaları neler?

Türkiye’de çok sık tüketilmese de dünya genelinde bazı bölgelerde oldukça yaygın olan durian meyvesi farklı ürünler içerisinde de tercih edilebiliyor. Bozulma durumunda ise oldukça kötü bir koku yayan durian meyvesinin iyi muhafaza edilmesi gerekiyor.

DURİAN MEYVESİ NEDİR?

Durian, kendine özgü aroması ve tadıyla bilinen tropikal bir meyvedir. Güneydoğu Asya'ya özgüdür ve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

Meyvesi iri ve dikenlidir, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü vardır. İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan benzersiz bir tada sahiptir.

Durian, vitaminler, mineraller ve lif açısından zengin, oldukça besleyici bir meyvedir. Bununla birlikte, güçlü kokusu tartışmalıdır ve bazı insanlar onu nahoş veya aşırı güçlü bulmaktadır. Bazı yerlerde, güçlü kokusu nedeniyle durian'ın toplu taşıma araçlarına, otellere ve diğer kapalı alanlara girmesi bile yasaklanmıştır.

Güçlü aromasına rağmen durian, eşsiz tadını ve sağlık yararlarını takdir edenler arasında popüler bir meyve olmaya devam ediyor. Güneydoğu Asya mutfağında tatlılarda, şekerlemelerde ve diğer yemeklerde sıklıkla kullanılır ve taze olarak da yenir.

DURİAN MEYVESİ NEREDE YETİŞİR?

Durian meyvesi, Güneydoğu Asya'ya, özellikle Endonezya, Malezya ve Tayland'a özgü büyük, dikenli, yeşilimsi sarı bir meyvedir. Bazı insanlar tarafından genellikle güçlü, keskin ve hatta nahoş olarak tanımlanan eşsiz kokusuyla bilinir.

Güçlü kokusuna rağmen durian, dünyanın birçok yerinde bir lezzetli olarak kabul edilir ve tatlılar, şekerlemeler ve dondurmalar gibi çeşitli yemeklerde kullanılır. Meyve aynı zamanda kremsi, zengin ve muhallebi benzeri dokusuyla da bilinir.