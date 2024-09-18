Durmuş Yılmaz Bilal Erdoğan'ın kulağını çekti: Hangi işte helalinden kazanıp servet edindin?

Merkez Bankası eski Başkanı ve iktisatçı Durmuş Yılmaz ben ekonomistim diyen Bilal Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

"HANGİ İŞTE HELALİNDEN KAZANIP SERVET EDİNDİN?"

Bilal Erdoğan'a ilişkin bir tweeti RT eden Yılmaz; "Mesleğin ne? Hangi işte helalinden kazanıp servet edindin, zekatını vergini ödedin de vakıf kurdun?

Söyler misin 25 yaşında geçimini ancak temin ederken bu gün milyarları kontrol eden vakıflarına kaç lira vakfettin?

Çoğu kez vakıfçılık devlet malına çökmektir." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır öyle bir soru sordu ki... Bakalım Bilal Erdoğan cevabı verebilecek mi?

Fatih Altaylı kendisine ahlaksız diyen Bilal Erdoğan'a yanıt verdi. Bu konuşma için tam 36 saat düşündü

Değildir



Mesleğin ne?



Hangi işte helalinden kazanıp servet edindin, zekatını vergini ödedin de vakıf kurdun?



Söyler misin 25 yaşında geçimini ancak temin ederken bu gün milyarları kontrol eden vakıflarına kaç lira vakfettin?



Çoğu kez vakıfçılık devlet malına çökmektir. https://t.co/GCWQcgrD5y — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) September 17, 2024

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

“Bir ekonomist olarak söylüyorum… EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı, bu konuda ses çıkarmadılar, sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Bende EYT’ye hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti.”