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Dursun Çiçek'in yargılandığı davada beraat kararı çıktı

Dursun Çiçek'in "iftira" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:46
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Dursun Çiçek'in yargılandığı davada beraat kararı çıktı

Dursun Çiçek'in yargılandığı davada beraat kararı çıktı
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Eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek'in "iftira" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çiçek ile şikayetçi taraf katılmadı.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın "iftira" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

AA'nın haberine göre, daha önce sorgusu yapılan Çiçek hakkında hükmü açıklayan mahkeme hakimi, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.

İDDİANAME

AKP milletvekilleri Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine, Çiçek hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019'da kabul edilen bir kanun değişikliğininde imzası olan milletvekillerini 'FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı' aktarılmıştı.

Çiçek'in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde zincirleme şekilde "iftira" suçunu işlediği ifade edilmişti.

Bu kapsamda Çiçek'in, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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