Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş yanıt: Bizim düşmek istemediğimiz seviye budur

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" çağrısına Dursun Özbek'ten cevap gecikmedi.

Ali Koç'un çağrısına Özbek "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum: 'Biz, sizinle bu kadar rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmaki onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.'

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur." yanıtını verdi.