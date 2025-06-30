Dursun Özbek ameliyat oldu!

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in bugün laparoskopik bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



İşte Galatasaray'ın açıklaması;



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir.



Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir.



Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."