Dursun Özbek anında geri adım attı

Galatasaray’da Sportif Direktör Cenk Ergün transfer döneminde yaşananlar sonrası taraftarlar tarafından hedef tahtasına oturtulmuş ve istifası istenmişti.

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Cenk Ergün geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile sarı-kırmızılılardaki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"BÖYLE İSTİFA OLMAZ"

Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında gelen soru üzerine Cenk Ergün’ün istifası üzerine konuşan Dursun Özbek henüz istifayı kabul etmediğini ifade ederek "Onun ağabeyi olmam hasebiyle kırgınlık yok, kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştık. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın... Konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti. Döndüğünde konuşacağız” dedi.

Cenk Ergün’ün kulübe dönme ihtimali üzerine sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar hem Dursun Özbek’i hem de Cernk Ergün’ü topa tuttu.

İSTİFA KABUL EDİLDİ

Gelen eleştiriler sonrası geri adım atan Dursun Özbek Cenk Ergün’ün istifasını kabul etti.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.