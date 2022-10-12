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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen duyrudu. Anlaşma tamam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:49
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Dursun Özbek: Bankalar Birliği ile anlaştık. Sarı Kırmızılılarda merakla beklenen kararı duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen duyrudu. Anlaşma tamam
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Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray Adası bizim için çok önemli. Galatasaray'a yakışan, orada mutlu olacağı bir adayı kazandırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Ada'nın varlığı Galatasaray için çok önemli. Galatasaraylıların orada olması ayrı bir ambiyans yaratıyor. Benim ve arkadaşlarımın yaratmak istediği ortamı Ada'da gördüm." dedi.
Galatasaraylılara çağrıda bulunan Özbek, "Mecidiyeköy binası için görüşmeler yapıldı. 180 tane 1+1 ve 2+1 hüviyetinde daire yapıyoruz. 5 tane de ticari dükkanımız var. Önümüzdeki hafta itibariyle satış ofisimiz faaliyete geçecek. Bunları yabancılara satmayı planlıyoruz. İhalesini yaptık ve firmaları burada yarıştırdık. Mecidiyeköy Galatasaray'ın malı. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. Gelin orada bir parça mal alın ve gene bizde kalsın." ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği ile anlaştıklarını açıklayan Galatasaray Başkanı, "Galatasaray mevcut gayrimenkullerin hepsini bu şekilde satsa borcunu kapatamıyor. Neye ihtiyaç var. Bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve arkadaşlarımın amacı budur. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşme çerçevesinde bu miktarın yarısının onlara aktarılması gerekiyor. Bankalar Birliği ile görüştük ve bunu bugün almayın dedik. Bize 6 ay süre verin, bu parayı katlamanın çaresine bakalım dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz diğeri Florya'daki arsa. Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler." açıklamasını yaptı.
"METİN OKTAY TESİSLERİ OLACAK"
Kemerburgaz tesislerinin yeni adını da açıklayan Dursun Özbek, "Kemerburgaz'ın yaklaşık olarak 5 sene önce tapusunu almıştık. Kemerburgaz'daki tesisin adı Metin Oktay Tesisleri olacak. 40 sene önce yapılan Florya tesisleri artık çağ dışı kalmıştır. Galatasaray'a yakışmıyor bu tesisler. Galatasaray'ın içine girdiği bu borç sarmalına hiçbir yönetim sessiz kalamaz. Birinci hedefimiz mali bağımsızlığı kazandırmak. Değerli Galatasaraylılar bizim arkamızda durun. Bizi destekleyin. İleriye dönük faaliyetlerimizi kimseye muhtaç olmadan gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Özbek son olarak, "22 Ekim'de Anıtkabir'i ziyarete başlayacağız. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda, onun kurduğu cumhuriyetin daha nice yüzyıllara taşınması için çalıştığımızı Galatasaray olarak ifade edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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