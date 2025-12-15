Dursun Özbek, TV Monaco'ya özel Fransızca'ya röportaj verdi. Özbek, projeleri dahil birçok konuya değinirken, Galatasaray ile ilgili en büyük hayalini açıkladı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

'BU HAYALİ ÇOK KURDUM'

Galatasaray ile ilgili ilk anınız nedir?

Dursun Özbek: Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum, Galatasaray Spor Kulübü 120 yıl önce bu okulda kuruldu. Yani ben bu liseden mezun oldum. 6-7 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray'ı tam anlamıyla yaşadım. Galatasaray Lisesi'nde okurken çok hayal kurardım. Yatılı okulda okuyordum. Her zaman bir gün Galatasaray'ın başkanı olmayı hayal ederdik. Bu hayali çok kurdum.

"GALATASARAY BAŞKANI OLMAK ÇOK ZOR"

"2015 yılında Galatasaray'ın başkanı oldum. Sonra 2022'de bir kez daha. Üçüncü kez ise 2024'te. Yani Galatasaray'ı çok seviyorum ve başkanıyım. Galatasaray ile ilgili birçok hikayem var. Bir kez seçimi kaybettim. Bir kez daha 2022'de başka bir seçimde başkan seçildim. Galatasaray'ın başkanı olmak kolay bir şey değil. Galatasaray'ın yaklaşık 35 milyon taraftarı var ama bunu açıklamak çok zor. Sizi çok seviyorlar. Şampiyon olmak vb. önemli. Bir maç kaybederseniz, her türlü eleştiriyi duyarsınız. Galatasaray'ın başkanı olmak çok zor bir şey. Galatasaray taraftarları her zaman şampiyon olmayı beklerler. Başarı, her zaman başarı isterler."

'RAKİPLER İÇİN KORKUNÇ BİR ATMOSFER'

"Oyuncular, Galatasaray'a ilk kez geldiklerinde, üstlenecekleri baskının farkındadırlar. Yeni gelen oyuncularla bu konuyu konuşuyor musunuz?"

Dursun Özbek: Evet, Galatasaray'ı tanıyorlar. Galatasaray'ı tanıyorlar çünkü televizyonda Galatasaray'ı gördüler ya da Galatasaray'a karşı oynadılar. Stadyumumuzda yaklaşık 50.000 seyirci var. Bu yüzden atmosferin oyuncular için çok zor olduğunu biliyorlar. Rakipler için her seferinde çok zor oluyor. Rakipler için korkunç bir atmosfer.

'EN ÜZÜCÜ OLANI...'

"Peki Galatasaray'ın başında geçirdiğiniz en zor, en acı anınız nedir? En zor, en üzücü anınız nedir?"

Dursun Özbek: En üzücü olanı, Galatasaray için projeler yaptım. 2015'te Galatasaray için bu projeyi takip ettim. 2018 seçimlerini kaybettiğimde çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken şeyler vardı. Ama neyse ki 2022'de tekrar seçildim ve şimdi 2015, 2016 ve 2017'de başlattığım projeleri tamamlamaya çalışacağım.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLMAK'

"Galatasaray için bir hayalinizi sorsam, bu ne olurdu?"

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak. Çünkü UEFA Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. 2000 yılında Monaco'da muhteşem bir gece yaşadık ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık.