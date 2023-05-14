Dursun Özbek 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı. Sosyal medya ayağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu. Dursun Özbek'in yapmış olduğu "Fener Ağlama" tezahüratı sosyal medyada taraftarların ana konusu oldu.

G.SARAYLILAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Dursun Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşasa da diğer taraftan görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da olduğu görüldü.